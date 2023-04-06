Авиакомпания Utair запустила рейсы из Екатеринбурга в Советский

Авиакомпания Utair с 6 апреля начала выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург — Советский (ХМАО-Югра), сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов на сайте авиакомпании начинается от 3 608 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 12:50, прибытие в Советский — на 14:40. Из Советского самолет будет вылетать в 15:30, прибывать в Екатеринбург — в 17:25. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Напомним, в июне Utair запустит прямой рейс Тюмень – Бодрум (Турция). Вылеты будут осуществляться каждую неделю по пятницам. Кроме того, с июня Utair начнет летать из Нижневартовска (ХМАО-Югра) в Сочи. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям до 24 сентября.

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Диана Сунагатуллина