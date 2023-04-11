Поправки об электронных повестках в военкомат предполагают временный запрет на выезд

Запрет на выезд для граждан РФ, которых призвали на военную службу, будет действовать со дня вручения повестки, следует из текста поправок к законопроекту, направленному на усовершенствование системы оповещения граждан о явке в военкоматы. Ограничение будет действовать до явки в военный комиссариат.

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации»,— указано в документе (.doc).

Помимо этого, неявка без уважительной причины в срок до 20 дней со дня, обозначенного в повестке, повлечет за собой:

запрет на государственную регистрацию в качестве ИП;

запрет на постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»;

приостановку прав на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав;

ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами;

запрет на государственную регистрацию транспортных средств;

отказы в заключении кредитного договора, договора займа.

Согласно поправкам, власти субъектов РФ получат право установить дополнительные ограничения, связанные с получением выплат, льгот и региональных мер поддержки.

Законопроект дополнительно предусматривает возможность вручения повесток не только лично (под роспись призывнику), но и заказным письмом, а также электронно — через «Госуслуги». Указано, что в последнем случае повестка будет считаться врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе».

В случае, если повестка, которую направили письмом или в электронном виде, формально продолжит считаться не врученной, она станет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в специальном «реестре повесток».

Пакет поправок, касающихся системы призыва на воинскую службу, Госдума рассмотрит во втором чтении сегодня, 11 апреля. Ранее глава профильного комитета ГД Андрей Картаполов подчеркнул, что новые правила получения повесток затронут не только срочников, но и всех военнообязанных. По его словам, повестка будет считаться врученной с момента появления в личном кабинете на «Госулугах».

Подробнее об этом — в материале «Военнообязанным проведут интернет».

Григорий Лейба