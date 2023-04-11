Судье не нашлось оправдания

К 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн руб. приговорили судью арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова, который обвинялся в коррупции. По версии следствия, он брал взятки от арбитражного управляющего и предпринимателя за принятие выгодных им решений по делам о банкротстве, общая сумма вознаграждений составила около 5 млн руб. Выступая с последним словом, судья заявил, что его устроит только оправдательный приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Городов

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю Алексей Городов

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Барнауле во вторник завершилось рассмотрение уголовного дела судьи арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова, который обвинялся во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В 2019 году сотрудники краевого УФСБ получили информацию о возможных фактах коррупции со стороны арбитражного судьи Алексея Городова, назначенного на эту должность в ноябре 2009 года. С согласия квалификационной коллегии судей председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил в отношении Алексея Городова уголовное дело, на время следствия полномочия судьи были приостановлены.

По данным правоохранителей, судья получал взятки от арбитражного управляющего за вынесение нужных ему решений по делам о банкротствах.

Каждое из четырех решений стоило 500 тыс. руб. Следствие посчитало также взяткой продажу судье по заниженной стоимости Toyota Land Cruiser Prado, что позволило ему сэкономить 360 тыс. руб.

Кроме того, установили силовики, судья получил от одного бизнесмена 2,5 млн руб. за отказ в удовлетворении заявления конкурсных управляющих, обжаловавших соглашение об отступном на объекты недвижимости. Материалы уголовного дела насчитывают шесть эпизодов, общая сумма взяток, которые были переданы арбитражному судье в 2010–2017 годах, составила около 4,9 млн руб.

Задерживать подозреваемого не стали. Поскольку санкция ст. 290 УК РФ о взятке помимо лишения свободы предусматривает еще и штраф, по ходатайству следствия суд наложил обеспечительный арест на имущество судьи общей стоимостью около 10 млн руб.— двухэтажный коттедж, три земельных участка (585, 940 и 1,05 тыс. кв. м), Nissan Sunny, прицеп, моторную лодку, коллекцию оружия, более 300 тыс. руб. и $8 тыс. наличными.

Весной 2021 года над Алексеем Городовым начался судебный процесс, который затянулся почти на два года. В прениях сторон прокуратура затребовала для обвиняемого 15 лет лишения свободы и штраф в размере 35 млн руб., защита и сам судья просили вынести оправдательный приговор.

«В данном уголовном деле налицо процессуальный терроризм. На протяжении трех лет из меня выдавливали признательные показания, чтобы я сознался в том, чего в принципе не существует»,— заявил в последнем слове судья, отметив, что всегда работал честно.

Во вторник по делу вынесли приговор. На заключительное заседание Алексей Городов пришел с баулом с вещами и сумкой-термосом для продуктов. Судью, который вчера отметил свое 45-летие, приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн руб. Кроме того, в течение десяти лет после освобождения ему запрещено занимать должности в органах госвласти. Также суд конфисковал в доход государства денежные средства, соответствующие сумме взяток, рассказали в прокуратуре Алтайского края. После вступления приговора в законную силу полномочия судьи Городова будут прекращены.

В 2020 году был вынесен приговор двум бывшим судьям этого же суда Владиславу Колесникову и Руслану Тэрри. Первый обвинялся в получении взятки в размере 800 тыс. руб. за решение в пользу агрофирмы, которая оспаривала в арбитраже доначисление ей налогов, второй — в посредничестве во взяточничестве. Они получили по семь лет заключения.

Константин Воронов, Новосибирск