Комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила новую схему выборов

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы единогласно одобрила изменение принципа формирования гордумы, согласно которому 25 человек будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании 5 апреля. Также предлагается увеличение количества заместителей председателя думы и введение поста первого вице-спикера.

Депутат Дмитрий Сергин выразил надежду, что в дальнейшем дума полностью перейдет на выборы по одномандатным округам. «Всегда был сторонником того, чтобы выборы в городскую думу были одномандатными. Причем 100% такими. Те изменения, которые мы вносим сейчас, — это первый шаг к выборам по мажоритарной системе»,— сказал господин Сергин.

Напомним, в феврале законодательное собрание Свердловской области одобрило об изменении процедуры выборов законопроект в первом чтении. По мнению авторов инициативы, это позволит думе качественнее работать с избирателями, а населению — выбирать кандидатов, которым они доверяют. Представители системной оппозиции раскритиковали предлагаемые изменения, уверяя, что сокращение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, приведет к искусственному большинству «Единой России».

В марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменение принципа формирования гордумы Екатеринбурга. Теперь поправки также нужно будет внести в Устав Екатеринбурга.

31 марта поправки в Устав были одобрены на городских публичных слушаниях. «Всего в голосовании приняли участие 879 человек, из них «за» проголосовали 442, «против» — 423, воздержались 14»,— привел результаты первый заместитель главы города Игорь Сутягин.

Вопрос внесения изменений могут рассмотреть на заседании гордумы 11 марта. Для корректировки Устава требуется 2/3 голосов.

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