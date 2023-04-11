Выручка «ИКС Холдинга» по итогам 2022 года выросла до 91 млрд рублей

«ИКС Холдинг», который объединяет производителя вычислительной техники ГК Yadro, поставщиков оборудования для СОРМ «Цитадель» и «Криптонит», разработчика решений в области информационной безопасности «Гарда Технологии», а также «Бюро 1440» (компанию, готовящую к запуску низкоорбитальную спутниковую группировку), по итогам 2022 года получил консолидированную выручку 91 млрд руб. (+115% год к году), EBITDA выросла до 29 млрд руб. (+180% год к году), сообщил «Ъ» представитель «ИКС Холдинга». Собеседник «Ъ», близкий к холдингу, предполагает, что «более 60% от выручки пришлось на ГК Yadro».

В феврале текущего года, спустя год после начала российской военной операции на Украине, «ИКС Холдинг» и головное юрлицо ГК Yadro наряду с другими технологическими компаниями попали под блокирующие санкции США. Последствия военных действий отразились на Yadro еще до этого — в частности, группа компаний занялась разработкой базовых станций без изначально планируемого участия Nokia.

При этом ГК расширяет присутствие на рынке систем хранения данных (в сентябре она купила разработчика ПО «Рэйдикс»), а также расширяет линейку потребительских устройств Kvadra, в том числе за счет пока еще не вышедшего планшета на системе, основанной на исходном коде Android.

Никита Королев, Юрий Литвиненко