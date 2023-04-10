Саудовская Аравия обсуждает устойчивое перемирие с хуситами

В Йемене делегация Саудовской Аравии проводит переговоры с представителями движения «Ансар Аллах» (хуситы) о достижении устойчивого перемирия, сообщил посол королевства в Сане Мухаммед аль-Джабер. Стороны ищут пути к разрешению кризиса в Йемене политическим путем.

«Продолжая усилия королевства по прекращению йеменского кризиса и в поддержку саудовской инициативы 2021 года по достижению всеобъемлющего политического решения в Йемене, я посещаю Сану вместе с делегацией братского султаната Оман, чтобы поддержать перемирие и прекращение огня, процесс обмена пленными и поиск путей диалога между йеменскими силами для достижения всеобъемлющего и устойчивого политического решения в Йемене»,— написал саудовский дипломат в Twitter (перевод — ТАСС).

По данным, которые ранее сообщил Reuters, стороны обсуждают возобновление работы аэропортов и гаваней Йемена, выплаты зарплат госслужащим, а также обширный процесс восстановления инфраструктуры в республике и плавный политический переход к миру.

Вооруженное противостояние правительственных сил и мятежников-хуситов (военизированная шиитская группировка) в Йемене продолжается с августа 2014 года. К началу 2015 года хуситы, поддерживаемые Ираном, захватили столичный город Сану — с тех пор группировка де-факто контролирует всю северную часть страны. Правительство Йемена находится в изгнании в Саудовской Аравии. Королевство открыто поддерживает лояльные правительству силы, оставшиеся в республике.

В марте представительство Ирана при ООН заявило, что анонсированное сближение с Саудовской Аравией поможет добиться политического урегулирования многолетней войны в Йемене.

Григорий Лейба