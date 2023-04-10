В Запорожской области сообщили о задержании работающего на украинскую разведку россиянина

Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области задержали агента главного управления разведки Минобороны Украины. Как сообщил представитель правоохранительных органов, задержанный передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Запорожской и Херсонской областях.

«В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан»,— сказал представитель журналистам (цитата по ТАСС). Он добавил, что задержанный — гражданин России.

Утверждается, что связь с мужчиной установили в Telegram, затем предложили заполнить «анкету» для вступления в легион «Свобода России» (признан в РФ террористическим и запрещен). После ему поручили приехать в Мариуполь, утверждают силовые структуры.

Сейчас проводится проверка причастности задержанного мужчины к обстрелам Мелитополя украинскими военными 29 марта и 2 апреля. По информации правоохранительных органов, за выполнение задания задержанному выплатили 1–2 тыс. гривен ($27–55).

«Задержанный в свои 22 года уже был условно осужден за побои и угрозы убийством. За нарушение правил условного наказания он был объявлен в РФ в федеральный розыск и, уже находясь в нем, стал участником террористической организации и пособником ее куратора — ГУР Украины»,— сообщили журналистам.

Верховный суд признал легион «Свобода России» террористическим 16 марта. Следствие утверждало, что он был создан в марте 2022 года по указанию президента Украины Владимира Зеленского с целью вербовки добровольцев среди российских граждан для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил.

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Лусине Баласян