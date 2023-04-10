Ян Непомнящий обыграл Дин Лижэня во второй партии за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл соперника из КНР Дин Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Дин (белые фигуры) сдался после 29-го хода — он не укладывался во временной лимит (ему оставалось меньше минуты на 11 ходов).

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«После хода слоном на d6 все стало очевидно для меня. Продвижения пешки было не избежать. Далее я просто продвигался в центр. Вот и все»,— прокомментировал итог встречи российский шахматист (цитата по «Матч ТВ»).

Счет по итогам двух партий — 1,5:0,5 в пользу россиянина. Третья партия пройдет послезавтра, 12 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами. Всего в матче за титул чемпиона мира запланированы 14 партий. Для досрочной победы один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка (за победу начисляется 1 балл, за ничью — 0,5 балла).

Яну Непомнящему 32 года. Он дважды выигрывал чемпионат России (2010, 2020), дважды — командный чемпионат мира (2013, 2019), становился чемпионом Европы (2010). В 2021 году в борьбе за звание чемпиона мира Непомнящий уступил Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5.

Дин Лижэню 30 лет. Он выиграл Grand Chess Tour 2019 года и трижды побеждал в чемпионате Китая (2009, 2011, 2012).

Григорий Лейба