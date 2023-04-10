В Свердловской области объявили предупреждение о смоге до 13 апреля

Уральский гидрометцентр предупредил о смоге в Свердловской области до 13 апреля. «Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности»,— говорится в сообщении.

По данным МЧС, 9 апреля в селе Бызово под Нижним Тагилом (Свердловская область) произошел сильный пожар из-за возгорания сухой травы, в результате которого сгорели 10 домов. В Уральском федеральном округе (УрФО) с начала пожароопасного сезона 2023 года зарегистрировано 100 природных пожаров в Свердловской, Тюменской Челябинской и Курганской областях.

По данным уральского гидрометцентра, с 10 по 12 апреля в Свердловской области ожидается похолодание до -8 градусов и мокрый снег.

Полина Хабарова

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