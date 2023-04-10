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Набиуллина опровергла переход на выплату пенсий только цифровыми рублями

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала абсолютной неправдой заявления о выплате пенсий только в цифровых рублях и замену ими наличных денег. Она отметила, что цифровой рубль — это еще один способ расчетов.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

31 марта газета «Известия» сообщила, что некоторым пенсионерам начнут выплачивать пенсии в цифровых рублях. Как отмечало издание, нововведение затронет клиентов 13 пилотных банков.

«В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета»,— сказала Эльвира Набиуллина (цитата по «РИА Новости»).

16 марта депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон о цифровом рубле. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования валюты. Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году. В конце марта ЦБ рассказал о первых тестах переводов цифровых рублей между физлицами.

Подробнее — в материале «Ъ» «У ЦБ будет рублем больше».

Олеся Павленко

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