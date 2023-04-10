Песков усомнился в возможности Франции выступить посредником на мирных переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция не может претендовать на роль посредника между Россией и Украиной. По его словам, Париж «косвенно и прямо» вовлечен в военные действия на стороне Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Во время пресс-колла господина Пескова спросили, обсуждалось ли с Владимиром Путиным предложение председателя КНР Си Цзиньпина к президенту Франции Эмманюэлю Макрону внести вклад в разрешение конфликта России и Украины.

«Париж вряд ли сейчас может претендовать на роль какого-то посредника, потому что Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта. Париж, кроме того, и косвенно и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины»,— сказал Дмитрий Песков в ответ.

5 апреля Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с официальным трехдневным визитом в Китай. 6 апреля прошли переговоры Си Цзиньпиня и Эмманюэля Макрона. Газета South China Morning Post писала, что на неформальной встрече в университете в Гуанчжоу Си Цзиньпинь заявил о готовности Китая поддержать любое предложение Франции, которое приведет к политическому разрешению конфликта на Украине.

Что происходит на 411-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко