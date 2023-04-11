Перспектива для «ФОТОГРАФА»

Завершение строительства проблемных объектов сопряжено с большим количеством рисков и препятствий – найти нового застройщика с достаточным опытом и необходимым объемом ресурсов непросто, да и сами девелоперы далеко не всегда готовы взяться за достройку брошенного ЖК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИСГ «МАВИС» Фото: ИСГ «МАВИС»

Несмотря на все финансовые и бюрократические сложности, для дольщиков «Ленинградской перспективы» в Мурино история про долгострой будет со счастливым концом: в 2022 году права на достройку перешли к инвестиционно-строительной группе «МАВИС», занимающейся комплексным освоением территорий в районе, где был расположен проблемный объект. Сейчас на площадке идут активные работы, а сам проект прошел масштабный ребрендинг.

По словам представителя «МАВИС», было принято решение кардинально пересмотреть концепцию, сделав ставку не только на комфорт, но и на эстетику,— так появилась идея креативного квартала «ФОТОГРАФ». «Наша цель — не только достроить комплекс, но и сделать его привлекательным для жизни. Много внимания уделено планировочным решениям, оформлению входных групп и мест общего пользования и, конечно, благоустройству. Архитектурный облик ЖК гармонично впишется в уже существующую застройку, и при этом будет отражать индивидуальный характер комплекса — например, чтобы обыграть новое название, на фасадах будет использована плитка с оригинальным фотопринтом. Во дворах появятся настоящие фотозоны, будет произведено озеленение в формате „сад четырех сезонов”. Предусмотрены коворкинг и соседский центр для проведения совместных мероприятий жителями».

Один из вопросов, волнующих клиентов,— техническое состояние комплекса. «Безусловно, негативный фон, сложившийся вокруг объекта за время простоя, влияет на принятие решения о покупке. Но репутация нашей компании, которая за 17 лет работы на рынке ни разу не сорвала сроки сдачи объектов и всегда была ориентирована на высокое качество проектов, в данном случае выступает гарантом надежности и выполнения обязательств по всем пунктам, включая безопасность и своевременную сдачу»,— отметили в пресс-службе «МАВИС». Еще в процессе передачи, до начала возобновления строительства, компания провела ряд необходимых экспертиз. Комплексное обследование выявило сложное состояние конструкций двух брошенных корпусов — были проведены основательное укрепление фундамента и демонтаж наиболее поврежденных секций. «Сейчас, когда наиболее трудные этапы позади, мы с уверенностью можем сказать, что этот жилой комплекс будет одним из наших лучших проектов».

Квартиры в ЖК «ФОТОГРАФ» уже в продаже, и комплекс готов предложить жильцам вполне практичные преимущества: шаговую доступность до метро, детский сад прямо во дворе, подземный паркинг и удобные планировки, ориентированные на семейный формат,— большие 2- и 3-комнатные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными, прачечными. Кстати, еще одна приятная особенность — небольшое количество квартир на этаже. С учетом строящейся поблизости школы и поликлиники — идеальный вариант для семьи.

Застройщик ООО «СЗ МАВИС-СТРОЙ»,

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ООО «СЗ МАВИС-СТРОЙ»