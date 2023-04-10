УАЗ представил хлебный фургон на базе «Профи»

Компания УАЗ представила новую модификацию коммерческой модели «Профи» — специальный фургон для перевозки хлебобулочных изделий.
Хлебный фургон на базе УАЗ «Профи»
Фото: УАЗ
Кузов из стального профиля со стенами из стальных листов и элементами из древесины имеет систему естественной вентиляции. Предусмотрены четыре двери с углом открывания не менее 120 градусов для загрузки лотков с хлебом. На специальных направляющих можно разместить до 112 лотков для перевозки хлебобулочных изделий.
Новый хлебный фургон доступен на шасси полноприводной версии и в варианте с задними приводом и двускатной ошиновкой колес на шасси «Полуторки». Автомобиль оснащается 150-сильным 2,7-литровым бензиновым двигателем ZMZ Pro с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Напомним, ранее УАЗ «Профи» получил варианты с изотермическим кузовом, промтоварное и рефрижераторное исполнения. Хлебный фургон будет стоить от 1,8 млн руб.
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