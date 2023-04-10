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Зампредседателя омского правительства, министром образования назначен Иван Кротт

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко назначил заместителем председателя правительства региона, министром образования Ивана Кротта. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Иван Иванович ранее возглавлял Омский государственный педагогический университет и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Надеюсь, что с новым руководителем сфера образования получит эффективный вектор развития»,– прокомментировал господин Хоценко свое решение.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», предыдущий министр образования Татьяна Дернова ушла в отставку 31 января 2023 года. В начале февраля в пресс-службе правительства региона сообщили о том, что освободившееся кресло займет ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт. Тогда регионом руководил губернатор Александр Бурков.

«За почти пять лет моего управления университетом нам удалось реализовать много стратегически важных и полезных проектов и значительно улучшить инфраструктуру нашего вуза. Ценю и уважаю каждого, кто поддерживал меня и был рядом»,– попрощался с коллективом вуза господин Кротт в конце минувшей недели.

Виталий Хоценко также назначил руководителей ряда структурных подразделений исполнительной власти региона с испытательным сроком в три месяца. Руководителем аппарата губернатора – Анну Марухину, начальником главного управления контрактной системы – Наталью Дохват, начальником главного управления ветеринарии - Владимира Плащенко, начальником главного управления финансового контроля – Александра Кучеренко, начальником госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при министерстве сельского хозяйства и продовольствия – Николая Самбурского.

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Валерий Лавский

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