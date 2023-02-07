Новым министром образования Омской области станет ректор ОмГПУ

Новым министром образования Омской области станет 45-летний ректор ОмГПУ Иван Кротт, рассказали "Ъ-Сибирь" в пресс-службе правительства региона.

Иван Кротт окончил Омский государственный педагогический университет по специальности «Учитель истории». Является постоянным членом Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев, Союза краеведов России, член Российского военно-исторического общества. Женат, воспитывает двух детей.

Предыдущий глава областного минобра Татьяна Дернова ушла в отставку 31 января. Она подчеркнула, что приняла это решение сама.

Это уже второе изменение в составе правительства региона за неделю. Вчера, 6 февраля, Александр Бурков представил на аппаратном совещании регионального правительства нового министра строительства Омской области Александра Рашко. Возглавлявший ранее ведомство Михаил Губин и его первый заместитель Евгений Нестеров были уволены в декабре 2022 года. Причиной такого решения губернатор назвал невыполнение подчиненными поставленных им задач и отсутствие «оптимистических прогнозов» в отрасли.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова