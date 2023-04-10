В киевском вузе отменили лекцию Арестовича за риски для «консолидации общества»

Студенческий академический совет Киевского национального экономического университета отменил лекцию бывшего советника главы офиса президента Алексея Арестовича. Совет осудил «приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества». Незадолго до этого господин Арестович заявил, что Владимир Зеленский на посту президента не смог справиться с коррупцией.

«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него»,— говорится в сообщении совета в Telegram. Студенческий академический совет извинился за «неосторожную попытку предоставить студентам возможность перенять опыт медийной личности».

Алексей Арестович ушел с поста советника главы офиса президента после своего предположения о том, что попавшая 14 января в жилой дом в Днепре ракета могла быть сбита силами ПВО Украины. После этого в январе он выражал сомнение в «гарантированной победе» Украины в конфликте с Россией. На прошлой неделе господин Арестович заявил, что хотел бы видеть на посту главы государства человека, который способен победить коррупцию. По его словам, господин Зеленский сделать этого «до конца не смог».

Леонид Уварчев