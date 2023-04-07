Арестович заявил, что Зеленский не смог справиться с коррупцией на Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что главой государства должен стать человек, который способен победить коррупцию. По его словам, действующий президент Украины Владимир Зеленский сделать этого «до конца не смог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua

«Нам нужно чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не будет давать. К сожалению, до сих пор на не везло»,— сказал господин Арестович в беседе с журналисткой Юлией Латыниной (признана в РФ иностранным агентом).

На вопрос госпожи Латыниной, не является ли Владимир Зеленский человеком, подходящим под это описание, Алексей Арестович ответил, что действующий президент Украины «не поборол коррупцию до конца».

В качестве примера, Алексей Арестович привел случаи воровства гуманитарной помощи главой Запорожской областной администрации. «Вагонами, сотнями вагонов разворовывал... Это должность, на которую назначает президент... Как видим, как минимум кадровый отбор хромает. Сильно»,— добавил господин Арестович.

Алексей Арестович подал в отставку после своего предположения о том, что попавшая 14 января в жилой дом в Днепре ракета могла быть сбита силами ПВО Украины. 17 января господин Арестович написал заявление. В тот же день офис президента Украины принял его отставку.