Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления в 200–400 тыс. человек

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины подготовили для контрнаступления 200–400 тыс. человек. По его словам, недооценивать это нельзя.
Евгений Пригожин
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
«У них собрано порядка 200 тыс., по некоторым источникам — до 400 тыс. личного состава, недооценивать это нельзя»,— сказал Евгений Пригожин на встрече «Кибер Фронт Z», видео его выступления опубликовано в Telegram-канале.
В феврале МВД Украины объявило о наборе новобранцев в «Гвардию наступления». По данным Нацгвардии Украины, в конце марта было получено более 35 тыс. заявок от желающих. Как сообщало агентство Reuters, Украина готовит 40 тыс. новобранцев для контрнаступления.
Как сообщил в марте портал Bild со ссылкой на аналитиков НАТО, ближайшие полгода будут критически важными. В качестве основных направлений контрнаступления портал называл Луганск и Запорожье. Кроме того, по его данным, Украина хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом.
В апреле газета The New York Times со ссылкой на утечку документов США сообщила, что вооруженные силы Украины в боях за Бахмут из-за нехватки боеприпасов и множества раненых решили перебросить в город элитные подразделения, которые планировалось использовать для контрнаступления.
7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные тщательно отслеживают сообщения о скором контрнаступлении Украины и учитывают их при планировании боевых действий.