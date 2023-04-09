Пригожин оценил численность украинских войск для контрнаступления в 200–400 тыс. человек

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины подготовили для контрнаступления 200–400 тыс. человек. По его словам, недооценивать это нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«У них собрано порядка 200 тыс., по некоторым источникам — до 400 тыс. личного состава, недооценивать это нельзя»,— сказал Евгений Пригожин на встрече «Кибер Фронт Z», видео его выступления опубликовано в Telegram-канале.

В феврале МВД Украины объявило о наборе новобранцев в «Гвардию наступления». По данным Нацгвардии Украины, в конце марта было получено более 35 тыс. заявок от желающих. Как сообщало агентство Reuters, Украина готовит 40 тыс. новобранцев для контрнаступления.

Как сообщил в марте портал Bild со ссылкой на аналитиков НАТО, ближайшие полгода будут критически важными. В качестве основных направлений контрнаступления портал называл Луганск и Запорожье. Кроме того, по его данным, Украина хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом.

В апреле газета The New York Times со ссылкой на утечку документов США сообщила, что вооруженные силы Украины в боях за Бахмут из-за нехватки боеприпасов и множества раненых решили перебросить в город элитные подразделения, которые планировалось использовать для контрнаступления.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные тщательно отслеживают сообщения о скором контрнаступлении Украины и учитывают их при планировании боевых действий.

Анастасия Ларина