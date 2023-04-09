Конгрессмен США Маккол считает, что Китай может установить контроль над Тайванем после выборов на острове

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (республиканец) заявил, что Китай может установить контроль над частично признанным Тайванем по итогам выборов в 2024 году «без единого выстрела». В программе NBC «Meet the Press» господина Маккола также спросили, что в Тайбэе думают о возможности военной конфронтации с Пекином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майкл Маккол

Фото: Carlos Garcia Rawlins, Reuters Майкл Маккол

Фото: Carlos Garcia Rawlins, Reuters

В 2024 году состоятся выборы президента Тайваня, действующий президент от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, переизбранная в 2020 году, не имеет права баллотироваться на третий срок. Китай считает Тайвань своей территорией.

Конгрессмен напомнил о заявлении председателя КНР Си Цзиньпина о том, что его страна будет продвигать процесс воссоединения с Тайванем. «Теперь здесь (на Тайване.— "Ъ") политические дебаты, две разные партии. Одна сторона хочет диалога с Китаем. Партия президента Цай не хочет быть частью Китая»,— заявил Майкл Маккол.

«И я думаю, что следующие выборы в январе следующего года будут чрезвычайно важными, потому что я действительно верю, что с бывшим президентом Ма в Китае КНР попытается повлиять на эти следующие выборы и захватить остров без единого выстрела»,— считает господин Маккол.

Ма Инцзю (бывший председатель партии Гоминьдан) был президентом Тайваня с 2008 по 2016 год. Он прибыл в Китай в конце марта с 12-дневным визитом, сообщает The Hill. Впервые бывший глава Тайваня фактически был приглашен в КНР. 5 апреля китайские СМИ массово цитировали «бывшего председателя партии Гоминьдан», который «высоко оценил развитие материковой части Китая».

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Мария Федотова