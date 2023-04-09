Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конгрессмен США Маккол считает, что Китай может установить контроль над Тайванем после выборов на острове

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (республиканец) заявил, что Китай может установить контроль над частично признанным Тайванем по итогам выборов в 2024 году «без единого выстрела». В программе NBC «Meet the Press» господина Маккола также спросили, что в Тайбэе думают о возможности военной конфронтации с Пекином.

Майкл Маккол

Майкл Маккол

Фото: Carlos Garcia Rawlins, Reuters

Майкл Маккол

Фото: Carlos Garcia Rawlins, Reuters

В 2024 году состоятся выборы президента Тайваня, действующий президент от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, переизбранная в 2020 году, не имеет права баллотироваться на третий срок. Китай считает Тайвань своей территорией.

Конгрессмен напомнил о заявлении председателя КНР Си Цзиньпина о том, что его страна будет продвигать процесс воссоединения с Тайванем. «Теперь здесь (на Тайване.— "Ъ") политические дебаты, две разные партии. Одна сторона хочет диалога с Китаем. Партия президента Цай не хочет быть частью Китая»,— заявил Майкл Маккол.

«И я думаю, что следующие выборы в январе следующего года будут чрезвычайно важными, потому что я действительно верю, что с бывшим президентом Ма в Китае КНР попытается повлиять на эти следующие выборы и захватить остров без единого выстрела»,— считает господин Маккол.

Ма Инцзю (бывший председатель партии Гоминьдан) был президентом Тайваня с 2008 по 2016 год. Он прибыл в Китай в конце марта с 12-дневным визитом, сообщает The Hill. Впервые бывший глава Тайваня фактически был приглашен в КНР. 5 апреля китайские СМИ массово цитировали «бывшего председателя партии Гоминьдан», который «высоко оценил развитие материковой части Китая».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Визитная красная карточка».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...