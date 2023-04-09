Тайвань зафиксировал 9 военных кораблей и 58 самолетов КНР вокруг острова

Министерство обороны Тайваня сообщило, что около 12 часов ночи по местному времени (7:00 мск) обнаружило вокруг острова 9 военных кораблей и 58 самолетов китайской армии, в том числе истребители и бомбардировщики, передает AFP.

C 8 апреля китайская армия проводит трехдневные военные учения в акватории Тайваня в качестве «предостережения сепаратистским силам». Ранее в тот же день агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Тайваня сообщило, что 71 китайский самолет и девять китайских кораблей пересекли срединную линию в Тайваньском проливе (границу между материковым Китаем и Тайванем, установленную договором 1954 года) в рамках учений.

Учения начались после международной поездки главы тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая транзитом остановилась в США и встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. После этого Китай также ввел санкции против Института Гудзона и Библиотеки Рональда Рейгана в США, которые предоставили площадки для визита Цай Инвэнь. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Конгресс может поддержать отправку войск на остров Тайвань, если туда вторгнется армия Китая.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Визитная красная карточка».

Эрдни Кагалтынов