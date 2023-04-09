Предстоятель Украинской православной церкви подтвердил, что в прошлом у него было гражданство РФ

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата митрополит Киевский Онуфрий прокомментировал расследование «Украинской правды» о наличии у него российского гражданства. По его словам, он получил гражданство из-за российской прописки после развала СССР, но отказался от него после ухудшения отношений между странами.

Митрополит рассказал, что учился в Московской духовной семинарии, так как в 1960-х не смог поступить в Одесскую духовную семинарию. 19 лет он провел в Свято-Троицкой Сергеевой Московской области. В 1988 году он был переведен в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, в 1990-м — в Буковину.

На момент распада СССР митрополит Онуфрий взял украинский паспорт, несмотря на то, что «де-факто» он был российским гражданином из-за постоянной прописки. «Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я покинул российское гражданство»,— объяснил он. Комментарий предстоятеля УПЦ приведен на сайте церкви. Митрополит отметил, что считает себя гражданином только Украины.

На Украине планируют запретить деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией. На этом фоне в отношении представителей УПЦ начали вводить санкции. От монахов потребовали покинуть Киево-Печерскую лавру. Ее настоятель митрополит Павел был отправлен под домашний арест по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».

Подробнее — в материале «Киево-Печерская рана».

Леонид Уварчев