УПЦ подала в суд ходатайство о передаче Киево-Печерской лавры в ее собственность

Украинская православная церковь Московского патриархата подала в суд ходатайство о возвращении в ее собственность культовых зданий и сооружений на территории Киево-Печерской лавры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«В настоящее время храмы Киево-Печерской лавры являются государственной собственностью. Считаем это несправедливым, поскольку именно благодаря прихожанам фактически удалось восстановить церкви из руин»,— написал в своем Telegram-канале протоиерей Никита Чекман, подавший иск.

Он уточнил, что ходатайство подано в соответствии с ч. 2 ст. 17 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Протоиерей отметил, что вопрос правового решения возвращения Украиной церковной собственности религиозным общинам находится на контроле Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Подробнее — в материале «Киево-Печерская рана».

Милена Костерева