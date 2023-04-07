УПЦ подала в суд ходатайство о передаче Киево-Печерской лавры в ее собственность

Украинская православная церковь Московского патриархата подала в суд ходатайство о возвращении в ее собственность культовых зданий и сооружений на территории Киево-Печерской лавры.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
«В настоящее время храмы Киево-Печерской лавры являются государственной собственностью. Считаем это несправедливым, поскольку именно благодаря прихожанам фактически удалось восстановить церкви из руин»,— написал в своем Telegram-канале протоиерей Никита Чекман, подавший иск.
Он уточнил, что ходатайство подано в соответствии с ч. 2 ст. 17 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». Протоиерей отметил, что вопрос правового решения возвращения Украиной церковной собственности религиозным общинам находится на контроле Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Подробнее — в материале «Киево-Печерская рана».