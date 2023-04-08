Сенатор Ковитиди: после утечки данных США по Украине репутацию НАТО спасет только поиск предателей

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала заявления Киева о том, что утекшие в интернет данные о весеннем контрнаступлении являются подделкой. По ее словам, на фоне появляющихся сообщений о новых утечках секретных документов США по Украине сохранить лицо для спасения репутации НАТО можно только путем поиска предателей как в Киеве, так и в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ковитиди

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ольга Ковитиди

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В таких реалиях единственным способом для НАТО избежать репутационных рисков, а именно сохранить хорошую мину при плохой игре, является поиск внутренних врагов и предателей как на Украине, так и в США»,— заявила «РИА Новости» сенатор. То, что украинская сторона называет появившиеся в интернете секретные документы фальшивкой, вызывает «обоснованную усмешку даже в зарубежных СМИ», также заявила Ольга Ковитиди.

На днях The New York Times (NYT) сообщила, что в интернете появились секретные документы по ситуации на Украине. На них стоял гриф «совершенно секретно» и оценивался «статус конфликта по состоянию на 1 марта». В одном из документов перечислялись украинские воинские части, их оборудование и расписание тренировок на январь-апрель. В них также описывались планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед ее контрнаступлением.

Затем в интернете появилась еще одна партия секретных документов США по Украине. Материалы также касались Китая и Ближнего Востока. Утечку данных о подготовке Украины к контрнаступлению уже расследует Пентагон, сообщала NYT.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова