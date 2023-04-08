Глава парламента Крыма предложил вариант урегулирования конфликта на Украине

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что наиболее «реалистичным и оптимальным вариантом» урегулирования ситуации на Украине станет выбор ее регионами своей «политической судьбы». По его словам, среди украинских регионов есть как «глубоко вписанные в проект» государства, так и тяготеющие к России.

Владимир Константинов утверждает, что на территории центральной Украины необходимо создать «нейтральное государственное образование» без права вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз. Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области, по его мнению, должны находиться под контролем России.

«Форма контроля может быть разной — от союзного государства с какой-то его частью, которая предпочтет государственную самостоятельность, до субъекта Федерации, как в случае с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями»,— сказал господин Константинов в интервью «РИА Новости».

По его словам, в Западной Украине все «инфицировано русофобией», в связи с чем региону не следует присоединяться к России. «Пусть разбираются сами со своим прошлым, настоящим, сами проектируют свое будущее»,— добавил он.

Украинская сторона настаивает, что мирные переговоры возможны только при возвращении контроля Киева над территорией страны в границах 1991 года. При этом Россия требует в качестве предварительного условия признания присоединенных регионов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма Украине «безальтернативным».

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Лусине Баласян