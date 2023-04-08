Краевое минимущество согласовало строительство визит-центра в Черняевском лесу

Региональное минимущество опубликовало приказ о том, чтобы разрешить в Черняевском лесу строительство визит-центра особо охраняемых территорий Пермского края. Согласно документу, разместить туристический центр планируется на участке в 1,7 тыс. кв. м со стороны ул. Подлесной в Перми. Площадке присвоят условно разрешенный вид использования «развлекательные мероприятия». Реализовать проект собирается дирекция особо охраняемых природных территорий, управляющая особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) регионального значения.
Фото: материалы комиссии ПЗЗ
Впервые о планах построить визит-центр в Черняевском лесу (находится в зоне ООПТ), на территории парка «Балатово», стало известно минувшей осенью. Детально проект будущего центра обсудили на недавнем заседании члены пермской комиссии по землепользованию. Визит-центр ООПТ будет двухэтажным зданием площадью 960 кв. м. Построят объект возле танцевальной площадки. На первом этаже здания оборудуют выставочные залы, а второй этаж станут использовать для проведения мастер-классов и в качестве конференц-залов. В центре можно будет заказывать экскурсии с выездом в ООПТ Перми и Пермского края.