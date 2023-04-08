Краевое минимущество согласовало строительство визит-центра в Черняевском лесу

Региональное минимущество опубликовало приказ о том, чтобы разрешить в Черняевском лесу строительство визит-центра особо охраняемых территорий Пермского края. Согласно документу, разместить туристический центр планируется на участке в 1,7 тыс. кв. м со стороны ул. Подлесной в Перми. Площадке присвоят условно разрешенный вид использования «развлекательные мероприятия». Реализовать проект собирается дирекция особо охраняемых природных территорий, управляющая особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) регионального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Впервые о планах построить визит-центр в Черняевском лесу (находится в зоне ООПТ), на территории парка «Балатово», стало известно минувшей осенью. Детально проект будущего центра обсудили на недавнем заседании члены пермской комиссии по землепользованию. Визит-центр ООПТ будет двухэтажным зданием площадью 960 кв. м. Построят объект возле танцевальной площадки. На первом этаже здания оборудуют выставочные залы, а второй этаж станут использовать для проведения мастер-классов и в качестве конференц-залов. В центре можно будет заказывать экскурсии с выездом в ООПТ Перми и Пермского края.