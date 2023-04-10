Грузы идут по новым маршрутам

В Удмуртии спрос на услуги в сфере коммерческих перевозок увеличился на 47%, растет и количество предложений. Такие данные приводит «Авито Услуги». Эксперты рост на транспортные услуги объясняют развитием рынка доставок товаров из маркетплейсов. Участники рынка говорят об увеличении рейсов и об освоении новых логистических маршрутов, связанных с уходом западных компаний. Основные трудности в отрасли вызваны недостатком техники, проблемами с поставками качественных автозапчастей, нехваткой водителей, а также дефицитом мощностей терминалов для обработки железнодорожных контейнеров на Дальнем Востоке. Эксперты считают, что рост спроса связан с адаптацией отечественного бизнеса к работе в условиях санкций, а также с выстраиванием новых логистических цепочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Ижевске за март по сравнению с показателями 2022 года спрос на коммерческие перевозки грузов от частных предпринимателей и крупного бизнеса вырос на 27%. Об этом сообщают эксперты «Авито Услуги». В целом спрос на услуги в сфере перевозок, включая заказы от физлиц и переезды, за март увеличился на 47%, а количество предложений от частных перевозчиков и транспортных компаний стало больше на 43%.

«Растущий спрос на транспортные услуги мы связываем в первую очередь с активным развитием e-commerce и рынка доставок товаров из интернет-магазинов. Кроме того, такие услуги востребованы среди продавцов и производителей, которые работают с маркетплейсами: предпринимателям необходимы перевозчики для транспортировки товаров до складов и пунктов выдачи. Как следствие, сразу в три раза по сравнению с прошлым годом вырос спрос на услуги фулфилмента»,— прокомментировала руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Евгения Лазарева.

Коммерческий директор транспортной компании «Автолайф» Денис Бердников считает, что текущая ситуация на рынке обусловлена превышением спроса над предложениями. «Во-первых, количество рейсов увеличилось в разы, связано это с огромным дефицитом техники на рынке. Год был провальным для нашей сферы — техника не заходила, автопарк не обновлялся. Также повлияло сокращение ж/д перевозок. Сейчас рынок претерпевает дефицит ж/д платформ, львиную долю используют для поставки продовольствия и прочих грузов на СВО»,— прокомментировал господин Бердников. Также повлияло изменение логистических цепочек по доставке продукции в сторону Азии. Расстояние значительно увеличилось, по сравнению с предыдущим маршрутом в сторону Европы, соответственно, выросли и сроки доставки, поделился Денис Бердников.

Часть перевозчиков взяли на себя миссию по освоению новых территорий на Украине, поэтому техника теперь находится там, добавляет господин Бердников.

«В текущих реалиях конкуренция — меньшее, чему стоит уделять внимание. На рынке профицит предложений. Основные сложности — дефицит техники, проблемы с поставками качественных автозапчастей, а также нехватка профессиональных водителей на рынке труда»,— подчеркнул Денис Бердников.

По его наблюдениям, самые востребованные перевозки — тентованные. Также он отмечает, что уход западных компаний развернул логистику совсем в другую сторону — на Дальний Восток.

В компании «Квиктранс», которая занимается железнодорожными перевозками, отмечают, что импортные перевозки увеличились на 15-20%, а внутри России снизились на почти на 30%. «Снижение перевозок внутри страны обусловлено тем, что резко упало количество отправок по заказу производителей мебели. Эта тенденция началась с марта прошлого года. Наши клиенты говорят, что это связано с падением спроса от конечного потребителя. Что касается импортных перевозок — здесь был комфортен курс доллара, поэтому импортеры начали возить больше. Сейчас доллар пришел к 80 руб., поэтому посмотрим, что будет дальше»,— рассказал директор Константин Кудрявцев. Он добавляет, что с уходом западных компаний открылись новые маршруты через Казахстан, Иран и Турцию. Кроме того, компания осваивает и другие направления.

На сегодняшний день в Удмуртии три контейнерных терминала — два в Ижевске и один в Глазове, говорит господин Кудрявцев.

«Два года назад наша компания на базе РЖД открыла альтернативный контейнерный терминал. Пока у нас ограничен прием по количеству и объему контейнеров. Однако благодаря содействию главы Удмуртии и Корпорации развития республики наш терминал будет реконструирован до августа 2023 года. После этого мы сможем обслуживать вообще всех, сможем забрать все крупные контейнерные потоки по Удмуртии»,— прокомментировал Константин Кудрявцев.

Во втором полугодии 2023 года в Удмуртии планируют построить еще один контейнерный терминал, который сможет обрабатывать 1 тыс. контейнеров в месяц.

Константин Кудрявцев отметил, что несмотря на невысокую конкуренцию среди железнодорожных перевозчиков, им также приходится конкурировать в автоперевозчиками. «У каждого свои преимущества. Допустим, автоперевозки до Красноярска, Новосибирска выигрышнее именно по срокам. Зато контейнерные грузоперевозки будут выгоднее по стоимости»,— поделился господин Кудрявцев.

Основная трудность в отрасли — дефицит мощностей терминалов Дальнего Востока, подчеркнул эксперт. «По последней информации, контейнерный поезд отправлялся с опозданием в две недели, потому что на Дальнем Востоке его не могли принять. К сожалению, у нас в марте было такое, где мы долго стояли, но, используя всяческие ресурсы, у нас получилось войти в колею и сейчас, я надеюсь, отправки пойдут нормально. А в целом, в контейнерных перевозках оборудования хватает, всего хватает»,— рассказал Константин Кудрявцев. Он добавил, что в автоперевозках основные проблемы — это качество дорог, повышение цен на дизельное топливо и увеличение стоимости системы «Платон».

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова рост заказов на перевозки для нужд российских компаний обусловлен, с одной стороны, адаптацией отечественного бизнеса к работе в условиях санкций, с другой же — выстраиванием ими новых логистических цепочек и развитием параллельного импорта. «При этом в пользу автомобильного транспорта играет его дешевизна и быстрота по сравнению с железнодорожным, когда речь идет о перевозках относительно небольших партий товаров. Если же нужно доставить значительные объемы, то тогда чаша весов склоняется в пользу железных дорог»,— прокомментировал господин Хазанов.

Татьяна Колегова

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