«Интерфакс»: следствие предъявило обвинение журналисту WSJ Гершковичу

Задержанному в России журналисту московского бюро американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу предъявлено обвинение. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Эвану Гершковичу вменяется ст. 276 УК РФ (шпионаж), наказание по этой статье предусматривает срок от 10 до 20 лет. Как отмечает ТАСС, журналист категорически отверг все обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича Эван Гершкович

Фото: Соцсети Эвана Гершковича

По данным ФСБ, американец «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». О задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта.

Журналист был перевезен в Москву, где Лефортовский районный суд 30 марта избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая. 3 апреля защита Эвана Гершковича направила апелляционную жалобу на его арест.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Американец, много ездивший по России».

Мария Федотова