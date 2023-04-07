«Интерфакс»: следствие предъявило обвинение журналисту WSJ Гершковичу

Задержанному в России журналисту московского бюро американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу предъявлено обвинение. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Эвану Гершковичу вменяется ст. 276 УК РФ (шпионаж), наказание по этой статье предусматривает срок от 10 до 20 лет. Как отмечает ТАСС, журналист категорически отверг все обвинения.
Эван Гершкович
Фото: Соцсети Эвана Гершковича
По данным ФСБ, американец «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». О задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта.
Журналист был перевезен в Москву, где Лефортовский районный суд 30 марта избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая. 3 апреля защита Эвана Гершковича направила апелляционную жалобу на его арест.
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