В Екатеринбурге четырех человек госпитализировали с подозрением на заболевание корью

В Екатеринбурге выявляли новые случаи подозрения на заболевание корью, сообщила пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора. Предварительные диагнозы поставлены двум взрослым и двум детям в Железнодорожном районе. Все они проживают в одной квартире. Заболевшие госпитализированы.

Специалисты незамедлительно развернули весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. По эпидемическим показаниям организовано проведение вакцинации контактных. Напомним, в феврале в Железнодорожном районе трое детей из одной семьи заболели корью. Сообщалось, что первый заболевший накануне выявления болезни приехал из Таджикистана. Детей госпитализировали.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Симптомами болезни являются высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и пятнисто-папулезная сыпь на коже. Эпидемиологи отмечают, что даже несколько случаев — это уже эпидемическая вспышка, и видят источник проблем в непривитых гражданах, в том числе прибывших в Россию на работу из стран ближнего зарубежья или ведущих кочевой образ жизни.

Диана Сунагатуллина

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