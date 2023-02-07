В Екатеринбурге трое детей заразились корью

В Железнодорожном районе Екатеринбурга трое детей заболели корью. В пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора рассказали, что все они проживают в одной семье. Первый заболевший недавно приехал из Таджикистана.

Сейчас дети госпитализированы. Контактные члены семьи, не имеющие иммунитета к кори, отстранены от посещения школы. По месту жительства и учебы заболевших санврачи организовали вакцинацию от кори.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Симптомами болезни являются высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и пятнисто-папулезная сыпь на коже.

О рисках вспышек кори в России эксперты заговорили после сообщений, что в Новосибирской области с декабря прошлого года болезнь выявили у 65 человек, в том числе 30 детей. Эпидемиологи отмечают, что даже несколько случаев — это уже эпидемическая вспышка, и видят источник проблем в непривитых гражданах, в том числе прибывших в Россию на работу из стран ближнего зарубежья или ведущих кочевой образ жизни.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Россию пока не в чем укорить».

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