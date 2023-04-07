X5 Group открыл в Татарстане распределительный центр сети «жестких дискаунтеров» «Чижик»

Компания X5 Group открыла в Татарстане распределительный центр сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик». Об этом сообщается на сайте компании. Он находится в селе Усады Лаишевского района Татарстана.

Данный центр будет обслуживать до 250 торговых точек в Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, а также Самарской и Ульяновской областях. Его площадь составляет почти 20 тыс. кв. м. В частности, центр будет обслуживать и магазины сети, которые откроются в Казани 12 апреля.

В логоцентре будут работать свыше 250 сотрудников и порядка 120 единиц техники. Комплекс сможет обрабатывать до 1,8 тыс. тонн продукции в сутки. Распределительный центр модернизирован под мультитемпературный склад, имеющий зоны хранения для всех основных категорий товаров: бакалея, фрукты и овощи, категория «фреш», замороженные товары, алкоголь.

"Ъ-Казань"