В школу не идут по градплану

Правительство региона внесло участок под строящимся домом «ПЗСП-Групп» и компании «Уран» в Перми в зону ограничения. Согласно постановлению, площадку возле школы №94 на ул. Героев Хасана, 87, отнесли к зоне сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. В краевом минимуществе пояснили, что проводят проверку проектной документации на предмет влияния строительства на здание школы в связи с жалобами граждан. Сам девелопер готов защищать свои права в законном порядке, если инициатива краевых властей негативно повлияет на возведение дома. Юристы полагают, что в случае оспаривания постановления суд, скорее всего, откажет застройщику в удовлетворении требований.



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Правительство Пермского края издало постановление о наложении зоны ограничений на участок на ул. Героев Хасана, 87, где «ПЗСП-Групп» вместе с девелоперской компанией «Уран» возводят «Дом Учителя». Как указано в документе от 5 апреля, размещенном на официальном портале, в городские Правила землепользования и застройки вносятся изменения. Участок на ул. Героев Хасана, 87, включают в зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Это означает, что вести жилищное строительство на такой территории нельзя и площадка предназначена для образовательных учреждений.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, ООО СЗ «Дом Учителя» получило разрешение на возведение 10-этажного дома на ул. Героев Хасана, 87, в Свердловском районе Перми 30 декабря 2022 года. Общая площадь объекта — 4,1 тыс. кв. м. Компания уже объявила старт продаж квартир в доме. Объект возводится на территории в 1,5 тыс. кв. м. Рядом располагается школа №94, занимающая соседний участок в 1,5 га. В названии дома подчеркивается его близость к образовательному учреждению. Ранее телеграм-канал пермского журнала «Звезда» писал, что жители микрорайона были недовольны стройкой из-за переполненности школы №94 и недостатка парковок возле новостройки.

В Kartoteka.ru указано, что ООО СЗ «Дом Учителя» учреждено в 2020 году Еленой Демкиной (90%) и Владимиром Яцуком (10%). Управляет обществом компания «Уран» господина Яцука. «Дом Учителя» — не первый совместный проект группы «ПЗСП» и «Урана», компании вместе строят ЖК «Красное яблоко» на месте завода смазок и СОЖ, а также ввели в эксплуатацию дома «Мандарин» в Водниках и «Вельвет» во Владимирском.

Директор компании «Уран» Владимир Яцук заявил, что земельный участок на ул. Героев Хасана, 87, находится в собственности организации и расположен в градостроительной зоне, предусматривающей строительство многоэтажных жилых домов. «СЗ “Дом учителя“ получил разрешение в 2022 году на строительство дома по этому адресу. Строительные работы ведутся по плану. Кроме того, “Дом Учителя” пользуется большой популярностью у покупателей и продано уже более трети квартир. С чем связано решение краевых властей об утверждении данных изменений, не учитывающих действующие разрешительные документы и существующие реалии, непонятно»,— подчеркнул господин Яцук. Собеседник отметил, что проектная документация на возведение объекта разработана в соответствии со всеми требованиями законодательства и получила соответствующее положительное заключение экспертизы. «В проекте учтены все особенности строительства в связи с наличием вблизи участка школы»,— обратил внимание директор «Урана». Компания продолжает возведение дома, чтобы выполнить обязательства перед дольщиками по своевременной передаче квартир. В случае если инициатива краевых властей будет оказывать негативное влияние на строительство жилого дома, застройщик будет защищать свои права и права дольщиков в «законном порядке», добавил Владимир Яцук.

В краевом минимуществе отметили, что проектная документация дома на ул. Героев Хасана, 87, получила положительное заключение негосударственной экспертизы и министерство не уполномочено проводить повторную экспертизу документации на предмет соответствия техрегламентам запроектированного объекта, а также окружающей застройке. «Однако в связи с жалобами граждан министерством проводится проверка проектной документации на предмет влияния строительства на здание школы»,— подчеркнули в ведомстве.

Напомним, краевые власти ранее уже вступали в споры с застройщиками. Так, из-за недовольства жителей у девелопера дома на ул. Горького, 86 (ООО СЗ «Горького 86») пытались отозвать разрешение на строительство, но прокуратура не нашла оснований для отзыва документа. Правда, в результате компания решила снизить высоту новостройки с 18 до 14 этажей.

По словам гендиректора «Пермглавснаба» Владимира Занина, если установление зоны ограничений на участок по ул. Героев Хасана, 87, связано с готовящимся обновлением Правил землепользования и застройки, на введение новых градостроительных требований важно предусмотреть переходный режим. В любом случае, если застройщик имеет действующий градплан участка и разрешение на строительство, то компания имеет право возводить жилой дом по конкретному адресу.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заметила, что ситуация, сложившаяся с «Домом Учителя», спорная. «Если застройщик продолжит строительство, к моменту завершения возникнет вопрос о введении объекта в эксплуатацию. В случае обращения за получением разрешения на ввод в эксплуатацию застройщику может быть отказано по основанию наличия ограничений. В таком случае объект рискует стать незавершенным, сноса которого по истечении срока разрешения на строительство может потребовать орган исполнительной власти субъекта в сфере градостроительства»,— обратила внимание Мария Спиридонова. Если СЗ «Дом Учителя» будет оспаривать постановление краевых властей, то компании, скорее всего, откажут в удовлетворении требований. Это связано с тем, что законодательство не содержит должных правовых оснований для оспаривания такого документа. Постановление изменяет разрешенный вид использования участка. В этом случае значимым обстоятельством могут стать организованные действия дольщиков во взаимодействии с застройщиком, полагает эксперт.

Евгения Ахмедова