Экс-претендента на пост главы Белоруссии Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Суд заочно приговорил белорусского политика Валерия Цепкало к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщило БЕЛТА. По данным агентства, оппозиционера признали виновным «по нескольким статьям Уголовного кодекса». Сам Валерий Цепкало сейчас проживает за пределами Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Цепкало

Фото: facebook.com / valerytsepkalo Валерий Цепкало

Фото: facebook.com / valerytsepkalo

Помимо основного наказания бывшему претенденту на пост главы республики запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Заочный процесс по делу Валерия Цепкало стартовал в Минском областном суде 1 марта. Политика обвинили в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, оскорблении, дискредитации страны, призывах к санкциям и «иным действиям во вред национальной безопасности».

Помимо этого Валерию Цепкало инкриминировали создание экстремистского формирования, разжигание вражды, пропаганду войны, финансирование экстремистской деятельности, клевету, злоупотребление властью или служебными полномочиями, заведомо ложный донос и получение взятки.

Валерий Цепкало претендовал на пост главы Белоруссии на президентских выборах 2020 года. До этого он 12 лет работал директором Белорусского парка высоких технологий. ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру, после чего свой предвыборный штаб Валерий Цепкало объединил со штабом Светланы Тихановской. То же самое сделал другой сильный кандидат — Виктор Бабарико, которого арестовали за месяц до выборов.

24 июля 2020 года, за несколько недель до выборов, Валерий Цепкало уехал из Минска в Россию. Супруга оппозиционера заявила, что причиной его отъезда стала угроза ареста. Позднее политик уехал в ЕС.

Виктора Бабарико в 2021 году приговорили к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также в легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Светлану Тихановскую 6 марта текущего года заочно приговорили к 15 годам колонии общего режима. Ей инкриминировали заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям и разжигание социальной розни.

Григорий Лейба