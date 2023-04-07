Пассажиропоток аэропорта Рощино в марте вырос на 33%

По итогам марта 2023 года пассажиропоток международного аэропорта Рощино (Тюмень) составил почти 188,4 тыс. человек, что на 32,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Как сообщила пресс-служба аэропорта, на внутренних линиях было обслужено 174,9 тыс. пассажиров, на международных — 12,8 тыс. В целом с начала 2023 года пассажиропоток Рощино составил 512,5 тыс. пассажиров (+9,1%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Самыми популярными направлениями во внутренних авиалиниях по итогам первого квартала 2023 года стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, во внешних — Утапао (Паттайя), Дубай (ОАЭ), Коломбо (Шри-Ланка).

Напомним, к 2027 году аэропорт Рощино реконструируют за 14 млрд руб. В рамках масштабной реконструкции площадь нового терминала увеличится с 27 тыс. до 46 тыс. кв. м. По итогу пропускная способность аэропорта вырастет до 1,9 тыс. пасс./час., а общий годовой объем до 3,8 млн пасс./год.

Диана Сунагатуллина

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