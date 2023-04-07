Участникам спецоперации начали выдавать документы на землю в Крыму

Власти Крыма начали оформлять приказы о представлении земельных участков на берегу Черного моря участникам специальной военной операции на Украине, сообщили «Ъ» в правительстве региона.

По данным чиновников, к выдаче уже готовы 511 участков общей площадью 56 га в Лесновском сельском поселении Сакского района полуострова. Для этих же целей дополнительно сформировали 165 земельных участков в Молочненском сельском поселении на западном побережье Крыма.

Специалисты также отмечают, что коммуникации к участкам подведут за счет бюджета республики.

Напомним, в конце 2022 года в Госсовете Крыма приняли закон, согласно которому местным участникам специальной военной операции будут бесплатно предоставлять земельные участки. Кроме того, в региональное законодательство внесли изменения, расширяющие перечень льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление участков.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь