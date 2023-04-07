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Коммерсантъ FM
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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, сложившуюся в результате блокады Лачинского коридора, сообщает пресс-служба армянского правительства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разговор подтвердил.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. В коридоре располагается российский миротворческий контингент. В конце 2022 года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор.

«В ходе телефонного разговора обсуждался продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер-министр Пашинян особо подчеркнул важность осуществления российской миротворческой миссией последовательных шагов»,— говорится в заявлении кабмина Армении (цитата по ТАСС).

25 марта в Нагорно-Карабахской республике заявили о нарушении войсками Азербайджана линии соприкосновения на участке Шуша—Лисагор. В этот же день Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль дороги к северу от Лачинского коридора. 30 марта в Азербайджане заявили о взятии под контроль нескольких высот в Лачинском районе вблизи армянской границы.

Эрдни Кагалтынов

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