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Коммерсантъ FM
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Кипр не будет поставлять оружие на Украину

Кипр будет оказывать Украине гуманитарную поддержку и делиться знаниями в области обучения военных, но не будет предоставлять ВСУ оружие, сообщил представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис в эфире радиостанции RIK. Сегодня, 7 апреля, в республику прибыл министр обороны Украины Алексей Резников.

Господин Летимпиотис подчеркнул: Кипр ясно дал понять, что не будет оказывать Украине военную поддержку, потому что республика ни при каких обстоятельствах не может остаться без вооружений.

Согласно пресс-релизу Европейского оборонного агентства, Кипр вошел в число стран ЕС, которые будут совместно поставлять Украине боеприпасы и восполнять запасы на своих складах. Программа предусматривает поставку миллиона снарядов для артиллерийских систем ВСУ в течение года.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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