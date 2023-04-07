Мишустин считает прогресс невозможным без искусственного интеллекта

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что нужно прислушиваться к опасениями насчет применения искусственного интеллекта (ИИ), однако без этих технологий прогресс будет невозможен. Об этом он заявил на встрече с депутатами Госдумы, которая прошла вчера, 6 апреля.

По словам господина Мишустина, надо прислушаться к призывам ограничить использование программ с ИИ и «посмотреть, каково рациональное зерно» этих опасений, чтобы «не сделать каких-то ошибок». «А что касается развития (ИИ.— "Ъ"), использования его на благо людей в первую очередь,— конечно, должно работать. Без этого технический прогресс будет практически невозможен»,— уверен он.

Премьер напомнил, что в России реализуется программа развития ИИ, в рамках которой функционирует 12 центров. Объем финансирования отрасли на 2021–2024 годы составляет 28 млрд руб., из них 24 млрд руб. выделили из федерального бюджета. Также в 2021–2022 годах направили 5 млрд руб. в виде грантов на 650 проектов в этой сфере.

В марте некоммерческая организация Future of Life опубликовала открытое письмо с призывом приостановить эксперименты с ИИ. Речь идет о системах более мощных, чем GPT-4, так как их интеллект «конкурирует с человеческим» и может представлять серьезную опасность для общества, считают эксперты. Документ подписали уже более 50 тыс. представителей отрасли. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс призвал не останавливать эксперименты с ИИ.

В Кремле сказали, что в России будут развивать ИИ, но потребуется его регулирование. Согласно опросу ВЦИОМ, 30% россиян верят в скорое восстание машин из-за развития нейросетей.

Лаура Кеффер