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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 6 апреля

Запоминающиеся кадры четверга

Религиозные службы в Бразилии, торнадо в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Бразилиа, Бразилия. Верующие с факелами во время Страстной недели

Бразилиа, Бразилия. Верующие с факелами во время Страстной недели

Фото: Eraldo Peres / AP

Гленаллен, США. Упавшее после торнадо дерево

Гленаллен, США. Упавшее после торнадо дерево

Фото: Reuters / Cheney Orr

Пекин, Китай. Измерение роста кандидатов в бортпроводницы

Пекин, Китай. Измерение роста кандидатов в бортпроводницы

Фото: Reuters / Thomas Peter

Манила, Филиппины. Самобичевание католических верующих

Манила, Филиппины. Самобичевание католических верующих

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Париж, Франция. Полицейский закрывается щитом от камня на фоне беспорядков из-за пенсионной реформы

Париж, Франция. Полицейский закрывается щитом от камня на фоне беспорядков из-за пенсионной реформы

Фото: Christophe Ena / AP

Москва, Россия. Церемония открытия надгробного памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище

Москва, Россия. Церемония открытия надгробного памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москва, Россия. Депутаты на заседании Госдумы

Москва, Россия. Депутаты на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Шломи, Израиль. Местные жители после звука сирены, оповещающей о ракетных ударах

Шломи, Израиль. Местные жители после звука сирены, оповещающей о ракетных ударах

Фото: Reuters / Fadi Amun ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

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Бразилиа, Бразилия. Верующие с факелами во время Страстной недели

Фото: Eraldo Peres / AP

Гленаллен, США. Упавшее после торнадо дерево

Фото: Reuters / Cheney Orr

Пекин, Китай. Измерение роста кандидатов в бортпроводницы

Фото: Reuters / Thomas Peter

Манила, Филиппины. Самобичевание католических верующих

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Париж, Франция. Полицейский закрывается щитом от камня на фоне беспорядков из-за пенсионной реформы

Фото: Christophe Ena / AP

Москва, Россия. Церемония открытия надгробного памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москва, Россия. Депутаты на заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Шломи, Израиль. Местные жители после звука сирены, оповещающей о ракетных ударах

Фото: Reuters / Fadi Amun ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

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