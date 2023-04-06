Фото дня: 6 апреля

Религиозные службы в Бразилии, торнадо в США и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бразилиа, Бразилия. Верующие с факелами во время Страстной недели Фото: Eraldo Peres / AP Гленаллен, США. Упавшее после торнадо дерево Фото: Reuters / Cheney Orr Пекин, Китай. Измерение роста кандидатов в бортпроводницы Фото: Reuters / Thomas Peter Манила, Филиппины. Самобичевание католических верующих Фото: Reuters / Eloisa Lopez Париж, Франция. Полицейский закрывается щитом от камня на фоне беспорядков из-за пенсионной реформы Фото: Christophe Ena / AP Москва, Россия. Церемония открытия надгробного памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Москва, Россия. Депутаты на заседании Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Шломи, Израиль. Местные жители после звука сирены, оповещающей о ракетных ударах Фото: Reuters / Fadi Amun ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL Следующая фотография 1 / 8 Бразилиа, Бразилия. Верующие с факелами во время Страстной недели Фото: Eraldo Peres / AP Гленаллен, США. Упавшее после торнадо дерево Фото: Reuters / Cheney Orr Пекин, Китай. Измерение роста кандидатов в бортпроводницы Фото: Reuters / Thomas Peter Манила, Филиппины. Самобичевание католических верующих Фото: Reuters / Eloisa Lopez Париж, Франция. Полицейский закрывается щитом от камня на фоне беспорядков из-за пенсионной реформы Фото: Christophe Ena / AP Москва, Россия. Церемония открытия надгробного памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Москва, Россия. Депутаты на заседании Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Шломи, Израиль. Местные жители после звука сирены, оповещающей о ракетных ударах Фото: Reuters / Fadi Amun ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL