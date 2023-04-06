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Коммерсантъ FM
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Международные резервы Украины достигли рекордных за 11 лет показателей в $31,9 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2023 года составили $31,9 млрд, что стало рекордным показателем за последние 11 лет, говорится в материалах Национального банка страны. Только за март резервы выросли на 10%, в том числе за счет сокращения объемов чистой продажи валюты регулятором, умеренных долговых выплат и финансовых поступлений от международных партнеров.

Из отчета следует, что на валютные счета в Национальном банке Украины поступило $5,1 млрд. $1,7 млрд из этой суммы предоставила Канада, $1,6 млрд — Евросоюз. Еще $1,2 млрд поступило от США через трастовый фонд Всемирного банка и $0,2 млрд от Международной ассоциации развития. От размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа на счет в Нацбанке Украины поступило $476 млн.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 3 апреля сообщил, что с начала военного конфликта страны альянса поставили Украине вооружений на общую сумму €65 млрд. Кроме того, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине кредита на $15,6 млрд, рассчитанного на четыре года. Одобренный фондом кредит стал крупнейшим за год и первым пакетом помощи такого объема, одобренным МВФ для страны, вовлеченной в военный конфликт.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украине поверили в кредит».

Милена Костерева

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