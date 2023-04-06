Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России. В него вошли 40 россиян, имеющих заслуги перед страной. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди 40 членов Общественной палаты — российский врач-кардиохирург Лео Бокерия, президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, гроссмейстер России Сергей Карякин, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко и летчик Константин Ярошенко.

Общественная палата России была сформирована в 2005 году. Ее деятельность направлена на обеспечение учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод. Состав палаты формируется на основе добровольного участия российских граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава — три года. По президентской квоте в палату входят 40 человек, еще 43 — от общероссийских общественных объединений и по 1 человеку от общественных палат всех регионов.

Милена Костерева