Bloomberg: разрабатывавший потолок цен на российскую нефть советник Байдена ушел в отставку

Советник президента США Джо Байден по экономическим вопросам Бен Харрис покидает свой пост и уходит из американского Минфина, сообщил Bloomberg. Господин Харрис считается главным идеологом введения потолка цен на российскую нефть.

«Бен Харрис, один из главных помощников Джо Байдена по экономическим вопросам, покинул министерство финансов, проработав около четырех лет с президентом»,— сообщает агентство со ссылкой на собственные источники. По данным Bloomberg, Бен Харрис ушел в отставку из-за перестановок в команде американского президента. Новое место работы господина Харриса не называется.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что уходящий в отставку чиновник, помимо работы над потолком цен на российскую нефть, также участвовал в разработке экономического ответа на рецессию, вызванную пандемией коронавируса. По данным Bloomberg, Бен Харрис также писал речи для главы американского Минфина.

Ограничения цен на нефть из России страны G7, ЕС и Австралия, в разработке которых участвовал Бен Харрис, ввели в декабре 2022 года. Потолок был установлен на уровне $60 за баррель. В феврале 2023 стоимость российской нефти Urals была существенно ниже потолка и составляла $50 за баррель. Однако уже в апреле цены на нефть из России превысили уровень ценового потолка.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Urals пробила потолок».

Александр Кислов