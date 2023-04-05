Прощание с отцом хоккеиста Матвея Мичкова пройдет в Сочи 6 апреля

Церемония прощания с отцом хоккеиста Матвея Мичкова Андреем Мичковым состоится в четверг, 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ» Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ»

Прощание пройдет в 13:30 в траурном зале в Адлера (ул. Кирова, 50/4). После этого тело Андрея Мичкова на самолете доставят в Пермь. По решению семьи его похоронят на родине, в городе Кунгур.

51-летний Андрей Мичков пропал в Сириусе 2 апреля. Он исчез, когда вышел из продуктового магазина. Его тело нашли в пруду недалеко от дома.

Андрей Мичков является отцом знаменитого хоккеиста Матвея Мичкова, члена сборной России. В 2021 году спортсмен был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком юниорского чемпионата мира.

Татьяна Ручкина

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