Приграничный поселок Курской области остался без энергоснабжения в результате обстрела

Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области остался без энергоснабжения в результате обстрела. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Люди не пострадали, каких-либо других повреждений нет. Ремонтные бригады в ближайшее время приступят к устранению последствий обстрела»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня, 5 апреля, из-за обстрела оказались обесточены три населенных пункта приграничного Кореневского района Курской области: села Гордеевка и Троицкое, а также деревня Успеновка. Роман Старовойт сообщал, что всего без света остались около 300 человек.

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