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Коммерсантъ FM
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Три населенных пункта в Курской области остались без света из-за обстрела

Три населенных пункта приграничного Кореневского района Курской области оказались обесточены после обстрела со стороны Украины. Губернатор Роман Старовойт уточнил в своем Telegram-канале, что речь идет о селах Гордеевка и Троицкое и о деревне Успеновка.

По его данным, без электроснабжения остаются около 300 человек, но пострадавших нет. Снаряды упали в окрестностях Гордеевки. Энергетики приступят к ремонтным работам, как только позволят требования безопасности.

Ранее сегодня, 5 апреля, под обстрел попали другие приграничные регионы — Белгородская и Брянская области. В Белгородской области из-за падения снарядов в населенном пункте пришлось эвакуировать жителей нескольких улиц, в Брянской — один человек получил ранение от сброшенного с беспилотника снаряда.

В Курской области, как и в других приграничных регионах России, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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