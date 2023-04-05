Воронежская компания «Газ ресурс» взыскала с дорожного агентства Липецкой области почти 44 млн рублей долга

Арбитражный суд Липецкой области по иску воронежского ООО «Газ ресурс» взыскал областного казенного учреждения (ОКУ) «Дорожное агентство Липецкой области» 43,9 млн руб. долга по ремонту дорог. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Газ ресурс» подал иск к агентству в январе 2022 года. Компания требовала 54,3 млн руб. В ответ ОКУ подало встречных о взыскании 512 тыс. руб. убытков и неустойки. Позже требования агентства выросли до 652 тыс.

ОКУ и «Газ ресурс» в марте 2021 года заключили контракт на ремонт дорог общего пользования регионального значения в районах Липецкой области. Из затягивания приемки выполненных работ и отсутствия оплаты подрядчик отказался от исполнения договора. Заказчик оплатил часть, а компания предъявила к приемке еще 54,3 млн.

По данным агентства, в актах была недостоверная информация. В частности «Газ ресурс» включил в отчетную документацию для оплаты участки с выявленными дефектами дорожного полотна, утверждали в ОКУ. Кроме того, во время ремонта при срезке асфальтобетонного покрытия образовалась асфальтобетонная крошка, которая в дальнейшем должна быть использована в работах. После расторжения контракта подрядчик отказался возместить ущерб за часть не переданной крошки.

Суд пришлось назначить строительно-техническую экспертизу, так как «Газ ресурс» не согласился с заявлением агентства о дефектах на двух участках. Она выявила «ненадлежащее качество» работ.

В итоге суд взыскал с Оку 43,9 млн руб. — средства за ремонтные работы «только на тех дорогах, которые выполнены с надлежащим качеством». Также он удовлетворил требования агентства к подрядчику на 493 тыс. В части взыскания неустойки за непредставление гарантийного обеспечения суд решил, что взысканию подлежит не пеня, а штраф в размере 100 тыс.

В 2020 году бывшие руководители ОКУ попали под уголовное дело о взяточничестве. Экс-заместитель начальника Андрей Яицкий в начале 2022 году получил четыре года и 8,7 млн руб. штрафа. В январе 2023 года стало известно о его помиловании после службы в ЧВК «Вагнер». По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, он «отменно воевал» в зоне спецоперации и был тяжело ранен.

Бывший глава агентства Евгений Павленко в апреле 2022 года получил 8,5 лет колонии общего режима и 8,7 млн руб. штрафа. Однако апелляционная инстанция отменила приговор, его дело было возвращено в прокуратуру. В марте оно поступило в суд на повторное рассмотрение.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Липецкий дорожник вернулся из колонии».

Александр Прытков

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