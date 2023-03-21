В Липецке перед судом вновь предстанет бывший глава областного дорожного агентства

В Советский райсуд Липецка на повторное рассмотрение поступило уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении экс-директора областного казенного учреждения «Дорожное агентство» Александра Павленко. Оно передано на рассмотрение судье Наталье Демьяновской, дата предварительного слушания, согласно картотеке, еще не назначена.

В апреле прошлого года Павленко признали виновным во взятке и назначил ему 8,5 лет колонии общего режима и штраф в 8,7 млн руб. Как было установлено в суде, в 2020 году он вместе со своим заместителем Андреем Яицким получил от генерального директора ООО «Системные решения» Юрия Тагильцева 2,9 млн руб. Деньги предназначались за способствование в заключении госконтрактов на оказание услуг по обеспечению функционирования передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также за своевременную оплату по контрактам и бездействие при возможных нарушениях.

Сам Павленко признавал лишь факт получения 200 тыс. руб. При рассмотрении апелляционной жалобы на приговор летом прошлого года Липецкий облсуд отменил его и вернул дело в прокуратуру. Александра Павленко выпустили из-под стражи.

Бывшего заместителя директора агентства Андрея Яицкого приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 8,7 млн руб. Он был помилован после завершения контракта в ЧВК «Вагнер».

Сергей Толмачев

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