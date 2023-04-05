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СКР проверит комиков Долгополова и Оганисяна из-за пародии на смерть Татарского

Следственный комитет России (СКР) проведет проверку комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна. Проверка проводится после того, как комики спародировали обстоятельства взрыва в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

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Фото: Социальные сети Александра Долгополова

Фото: Социальные сети Гарика Оганисяна

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Фото: Социальные сети Александра Долгополова

Фото: Социальные сети Гарика Оганисяна

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку в связи с действиями Александра Долгополова и Гарика Оганисяна»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Проверить комиков попросили депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова и Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, при котором погиб военкор Владлен Татарский, выступавший там с лекцией. При взрыве пострадали еще 40 человек. По подозрению в организации взрыва задержали 26-летнюю Дарью Трепову. По версии следствия, девушка подарила военкору статуэтку, начиненную взрывным веществом.

Вчера, 4 апреля, Басманный суд арестовал Дарью Трепову на два месяца по обвинению в совершении теракта, совершенного организованной группой и повлекшего умышленное причинение смерти человеку, и в незаконном ношении взрывчатых устройств в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Недолог суд Басманный».

Анастасия Ларина

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