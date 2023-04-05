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Коммерсантъ FM
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Доля валюты в балансе ВТБ упала до 12%

Доля валюты в клиентских средствах ВТБ упала почти в три раза — с 33% в 2021 году до 12% в 2022-м. Такая же доля сохранялась на конец февраля 2023 года. Это следует из презентации зампредправления ВТБ Дмитрия Пьянова, представленной на конференц-колле с аналитиками. Доля валюты в кредитном портфеле при этом упала с 22% в 2021 году до 13% в 2022-м и еще до 12% — к концу февраля 2023 года. Портфель клиентских средств на конец февраля 2023 года составляет 18,75 трлн руб., кредитный портфель — 17,5 трлн руб.

За прошлый год средства клиентов, привлеченные банком, выросли на 22,2%, кредитный портфель — на 18,1%. Существенную роль в этом сыграла консолидация банка «ФК Открытие». Так, рост клиентских средств без учета купленного банка составил всего 6%, а рост кредитного портфеля — 4%.

После попадания под жесткие западные санкции ВТБ лишился возможности проводить расчеты в недружественных валютах. «Мы во многом сейчас будем сконцентрированы на российской части нашего бизнеса и развитии внешнеэкономической деятельности с расчетами в валютах дружественных стран»,— отметил господин Пьянов. Также, по его словам, снизится роль инвестиционного бизнеса внутри корпоративно-инвестиционного сегмента в силу санкционного статуса банка и недоступности взаимодействия с зарубежными контрагентами.

Однако возрастает значение розничного бизнеса. Как отметил топ-менеджер, планируется наращивать долю «структурной значимости в прибыли» розничного направления и сегмента малого и среднего бизнеса, уменьшая при этом долю корпоративно-инвестиционного бизнеса. Так, трансакционные продукты в розничном сегменте, а также все компоненты внешнеэкономической деятельности, включая расчетную инфраструктуру и сопровождение валютных контрактов, форекс (конверсии) по дружественным валютам, по его словам, сейчас являются приоритетом.

О финансовых результатах банка читайте в материале «ВТБ отчитался за потери всего сектора».

Ольга Шерункова

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