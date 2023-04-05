О выходе из фракции «Справедливой России» в ЗакСе Петербурга объявили 4 депутата

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева 5 апреля объявили о выходе из партии «Справедливая Россия — За правду». По мнению парламентариев, повестка партии изменилась, и они теперь не находят в ней отражения своих взглядов на справедливость.

«Это решение родилось не сегодня. Мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным. Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, на щите которой основной была идея о социальной справедливости и большие проблемы маленьких людей. А еще мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рожденных в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге»,— отметила госпожа Шишкина во время перерыва в заседании парламента.

Марина Шишкина поблагодарила лидера партии Сергея Миронова за совместную работу, однако отметила, что пришло время избрать для себя другой политический путь.

Председатель петербургского отделения «Справедливая Россия — За правду» Надежда Тихонова в беседе с Закс.ру назвала заявление госпожи Шишкиной неожиданным. Она не знала о решении коллег до сегодняшнего дня.

«Я удивлена, мы абсолютно были уверены, что работаем с Мариной Анатольевной. Она всегда подтверждала, что она работает с фракцией, работает с партией… Поэтому я удивлена, не меньше, чем все остальные. Эта новость для меня абсолютная»,— отметила Надежда Тихонова.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Марина Шишкина уходит с поста вице-спикера ЗакСа Петербурга. Спикер ЗакСа Александр Бельский принял ее отставку. Госпожа Шишкина 1 февраля объявила об уходе с партийной должности. Новым руководителем петербургского отделения партии «Справедливой России – За правду» стала Надежда Тихонова. Ее кандидатуру 16 марта поддержали единогласно.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте