Марина Шишкина уходит с поста вице-спикера ЗакСа Петербурга

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в ЗакСе Санкт-Петербурга Марина Шишкина приняла решение покинуть пост вице-спикера городского парламента. Об этом она заявила депутатам с трибуны, передает 5 апреля корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Бельский и депутат ЗакСа Марина Шишкина

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Бельский и депутат ЗакСа Марина Шишкина

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спикера ЗакСа Александра Бельского госпожа Шишкина попросила об освобождении от должности еще вчера, он принял ее отставку.

«Найдется много достойный людей, которые займут это прекрасное место. Я счастлива спуститься к вам в партер»,— сказала она.

Кроме того, госпожа Шишкина заявила о выходе из партии «Справедливая Россия»: «К сожалению, актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашим пониманиям справедливости». Объясняя причины своего решения, Марина Шишкина заявила, что хочет заняться новым политическим проектом, который будет ей «близок и по духу, и по совести».

В середине марта «Ъ-СПб» рассказывал, что петербургское отделение «Справедливой России – За правду» возглавила Надежда Тихонова. 1 февраля об уходе с партийной должности заявила Марина Шишкина. В беседе с «Ъ-СПб» она отмечала, что отработала два срока и это решение — плановое. В новый состав бюро госпожа Шишкина не вошла.

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